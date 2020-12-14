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Шахраї замаскувалися під заступника генпрокурора, поки той у Гаазі

Понеділок, 14 грудня 2020, 16:11

Шахраї від імені заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова вимагають від посадових осіб та журналістів сприяння у вирішенні різних питань.

Джерело: пресекретар Мамедова Наталія Непряхіна у Facebook

Пряма мова: "Увага, працюють шахраї! Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова розгорнута чергова масштабна дискримінаційна інформаційна кампанія.

Ще з п’ятниці від імені Гюндуза Мамедова надходять дзвінки на особисті номери посадових осіб, в тому числі і органів прокуратури, а також журналістів. При чому, дозвонювач ідентифікує осіб, звертається до них на ім’я та по батькові. Дзвінки надходять з цього номеру: 095 465-13-51. На даний момент нам відомо принаймні про близько 10 таких дзвінків.

Від імені Гюндуза Мамедова вимагають сприяння у вирішенні різних питань, в тому числі особистих. Крім того, посередником є й ніби-то його особистий помічник Денис, який надалі спілкується з номеру 099 779-64-21".

Деталі: Сам заступник генерального прокурора наразі перебуває з офіційним візитом у Нідерландах, де у Гаазі бере участь в засіданні 19-ї сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

У Мамедова пов’язують цю кампанію з тим, що Гаага погодилася розслідувати справу щодо міжнародого збройного конфлікту на Донбасі та в Криму.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурора
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