Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мошенники замаскировались под заместителя генпрокурора пока тот в Гааге

Понедельник, 14 декабря 2020, 17:11

Мошенники от имени заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова требуют от должностных лиц и журналистов содействие в решении различных вопросов.

Источник: пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина в Facebook

Прямая речь: "Внимание, работают мошенники! Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова развернута очередная масштабная дискриминационная информационная кампания.

Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует тех, кому звонит, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонках.

От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Кроме того, посредником является и будто бы его личный помощник Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21".

Детали: Сам заместитель генерального прокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.

У Мамедова связывают эту кампанию с тем, что Гаага согласилась расследовать дело в отношении международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

фотоЭксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

Завод "Массандра" в оккупированном Крыму купили структуры друга Путина

СНБО предупреждает о высокой киберугрозе из-за атаки, подобной вирусу Petya

видеоПомощь в 8 тысяч: "Дія" начала получать заявки от ФОПов и наемных работников

Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему

Все новости...
Офис генпрокурора
Экс-глава ГФС незаконно начислил себе премию в 1000% должностного оклада – Офис генпрокурора
Венедиктова считает, что олигархи – уже не диагноз и не приговор для системы
Растрата в банке Жеваго: арестованное имущество передали в АРМА
Последние новости
18:09
Эффективность российской "вакцины" превысила явку на крымском "референдуме"
17:52
Печерский суд решил забрать у НАБУ дело, где фигурирует заместитель Ермака Татаров
17:31
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:30
В США началась массовая вакцинация от коронавируса
17:29
Сделку по продаже IFC доли в капитале "Укргазбанка" закроют в течение 30 дней - Минфин
17:29
фотоМужчина так не хотел в больницу, что угрожал медикам ружьем: его задержал КОРД
17:28
"Дия" может давать сбои из-за наплыва заявок на получение 8 тысяч
17:11
Мошенники замаскировались под заместителя генпрокурора пока тот в Гааге
16:46
Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря
16:44
НБУ выдал 20 банкам 11 миллиардов рефинанса
Все новости...