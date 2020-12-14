Мошенники замаскировались под заместителя генпрокурора пока тот в Гааге

Мошенники от имени заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова требуют от должностных лиц и журналистов содействие в решении различных вопросов.

Источник: пресс-секретарь Мамедова Наталья Непряхина в Facebook

Прямая речь: "Внимание, работают мошенники! Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова развернута очередная масштабная дискриминационная информационная кампания.

Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует тех, кому звонит, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонках.

От имени Гюндуза Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Кроме того, посредником является и будто бы его личный помощник Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21".

Детали: Сам заместитель генерального прокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута.

У Мамедова связывают эту кампанию с тем, что Гаага согласилась расследовать дело в отношении международного вооруженного конфликта на Донбассе и в Крыму.