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Окупанти стріляли з гранатометів на Донбасі

Понеділок, 14 грудня 2020, 18:31

Надвечір 14 грудня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "По позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Постріли були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Проте знаючи підступність противника, наші захисники завжди перебувають напоготові до можливих провокацій ворога – зброя начищена, пильність не втрачаємо".

Деталі: Сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечні предмети.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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