Оккупанты стреляли из гранатометов на Донбассе
Понедельник, 14 декабря 2020, 17:31
К вечеру 14 декабря на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Однако зная коварство противника, наши защитники всегда находятся наготове к возможным провокациям врага - оружие начищенноя, бдительность не теряем".
Детали: Саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.
Украинская правда