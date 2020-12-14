Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты стреляли из гранатометов на Донбассе

Понедельник, 14 декабря 2020, 17:31
Оккупанты стреляли из гранатометов на Донбассе

К вечеру 14 декабря на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Однако зная коварство противника, наши защитники всегда находятся наготове к возможным провокациям врага - оружие начищенноя, бдительность не теряем".

Детали: Саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: