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Оккупанты стреляли из гранатометов на Донбассе

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:31

К вечеру 14 декабря на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Однако зная коварство противника, наши защитники всегда находятся наготове к возможным провокациям врага - оружие начищенноя, бдительность не теряем".

Детали: Саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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