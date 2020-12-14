Оккупанты стреляли из гранатометов на Донбассе

К вечеру 14 декабря на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Однако зная коварство противника, наши защитники всегда находятся наготове к возможным провокациям врага - оружие начищенноя, бдительность не теряем".

Детали: Саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.