Зеленський призначив керівника ДУС

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого, який до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Довідка: Державне управління справами – орган, що займається матеріально-технічним, соціально-побутовим, лікувально-профілактичним забезпеченням діяльності президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони, інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн.

Передісторія: