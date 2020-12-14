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Зеленський призначив керівника ДУС

Понеділок, 14 грудня 2020, 19:26

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого, який до цього виконував функцію тимчасово виконуючого обов’язки керівника.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Довідка: Державне управління справами – орган, що займається матеріально-технічним, соціально-побутовим, лікувально-профілактичним забезпеченням діяльності президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони, інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн.

Передісторія:

  • У червні 2020 року тодішнього голову ДУС Сергія Борзова призначили головою Вінницької обласної державної адміністрації.
  • З того моменту Лисий фактично почав управляти ДУС.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президента


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