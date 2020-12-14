Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил руководителя ГУД

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:26
Зеленский назначил руководителя ГУД

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого, который до этого выполнял функцию временно исполняющего обязанности руководителя.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами по 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Детали: Государственное управление делами - орган, занимающийся материально-техническим, социально-бытовым, лечебно-профилактическим обеспечением деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран.

Предистория:

  • В июне 2020 тогдашнего председателя ГУД Сергея Борзова назначили председателем Винницкой областной государственной администрации.
  • С того момента Лысый фактически начал управлять ГУД.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: