Зеленский назначил руководителя ГУД
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого, который до этого выполнял функцию временно исполняющего обязанности руководителя.
Источник: указ на сайте президента
Дословно: "Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами по 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".
Детали: Государственное управление делами - орган, занимающийся материально-техническим, социально-бытовым, лечебно-профилактическим обеспечением деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран.
Предистория:
- В июне 2020 тогдашнего председателя ГУД Сергея Борзова назначили председателем Винницкой областной государственной администрации.
- С того момента Лысый фактически начал управлять ГУД.