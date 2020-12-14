Зеленский назначил руководителя ГУД

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого, который до этого выполнял функцию временно исполняющего обязанности руководителя.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами по 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Детали: Государственное управление делами - орган, занимающийся материально-техническим, социально-бытовым, лечебно-профилактическим обеспечением деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран.

Предистория: