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Зеленский назначил руководителя ГУД

Понедельник, 14 декабря 2020, 19:26

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого, который до этого выполнял функцию временно исполняющего обязанности руководителя.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами по 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Детали: Государственное управление делами - орган, занимающийся материально-техническим, социально-бытовым, лечебно-профилактическим обеспечением деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран.

Предистория:

  • В июне 2020 тогдашнего председателя ГУД Сергея Борзова назначили председателем Винницкой областной государственной администрации.
  • С того момента Лысый фактически начал управлять ГУД.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента


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