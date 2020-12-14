Російські хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки США – Reuters

Хакери, що ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.

Джерело: Reuters з посиланням на співрозмовників

Деталі: Повідомляється, що інцидент був частиною кампанії, в рамках якої також російські хакери зламали Міністерство фінансів і торгівлі США. Подробиць злому агентство не приводить.

Довідка: Міністерство внутрішньої безпеки контролює кібербезпеку й безпеку кордонів США. Крім того, зараз відомство відповідає за безпечне поширення вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо: 14 грудня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО інформував про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Зазначалося, що від атаки постраждали майже всі державні установи США.