Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – Reuters

Хакеры, предположительно работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов.

Источник: Reuters со ссылкой на собеседников

Детали: Сообщается, что инцидент был частью кампании, в рамках которой также российские хакеры взломали Министерство финансов и торговли США. Подробностей взлома агентство не приводит.

Справка: Министерство внутренней безопасности отвечает за кибербезопасность и безопасность границ США. Кроме того, сейчас ведомство обеспечивает безопасное распространение вакцины против коронавируса.

Напомним: Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО информировал о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Отмечалось, что от атаки пострадали почти все государственные учреждения США.