Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет підтримав Бюджет-2021

Понеділок, 14 грудня 2020, 21:10
Комітет підтримав Бюджет-2021

Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік.

Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Железняк зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" та "Довіра".

Гончаренко повідомив, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль з "Голосу" - утримався.

Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Читайте також: Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: комітетиВерховна Радабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
комітети
Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП
Комітет змінив рішення по законопроєкту про повернення акцизів на пальне до другого читання
Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: