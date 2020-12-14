Комітет підтримав Бюджет-2021

Комітет з питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік.

Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Железняк зазначив, що за законопроєкт голосували "Слуги народу", "ЄС" (1 голос), "Батьківщина", "За майбутнє" та "Довіра".

Гончаренко повідомив, що він проголосував проти, а Володимир Цабаль з "Голосу" - утримався.

Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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