Комитет поддержал Бюджет-2021

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил бюджет на 2021.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Железняк отметил, что за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батькивщина", "За будущее" и "Довира".

Гончаренко сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль из "Голоса" - воздержался.

Напомним:

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря.

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличиваютна 33%.

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