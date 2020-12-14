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Комитет поддержал Бюджет-2021

Понедельник, 14 декабря 2020, 22:10

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил бюджет на 2021.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Железняк отметил, что за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батькивщина", "За будущее" и "Довира".

Гончаренко сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль из "Голоса" - воздержался.

Напомним:

  • Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря.
  • Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.
  • В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но в Офис президента расходы увеличиваютна 33%.

Читайте также: Бюджет-2021: что изменилось ко второму чтению в Раде

Украинская правда
Темы: комитетыВерховная Радабюджет


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