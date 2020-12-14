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На кордоні із Білоруссю 20 осіб звернулись по допомогу

Понеділок, 14 грудня 2020, 23:29
На кордоні із Білоруссю 20 осіб звернулись по допомогу

Загроз із боку Білорусі наразі немає, стверджують у Державній прикордонній службі. Загалом за допомогою звернулись 20 осіб.

Джерело: голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується загрози з боку Білорусі для України, ми також її не бачимо. Ми розуміємо всі ризики. У нас активно працюють оперативні та спеціальні підрозділи. Наша головна мета - гарантувати національну безпеку України і наших громадян від усіх можливих загроз.

Сім - за отриманням статусу біженця і 13 - із проханням про визнання особами, які потребують додаткового захисту. Я не вважаю, що це критична цифра, яка становила би загрозу".

Деталі: Дейнеко також заявив, що Україна не становить загрози для Білорусі, незважаючи на неоднозначні заяви влади Білорусі, зокрема про "контрабанду зброї"."Щодо кожного випадку ми здійснювали своє внутрішнє розслідування, спростовували цю інформацію. У нас навпаки спостерігається зменшення виявлення зброї, і все, що виявляли, це була або травматична зброя, або шокери і холодна зброя. Тому Україна не становить загрози для Білорусі", – сказав голова ДПСУ.

Що передувало: В Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. Офіційна причина – не допустити поширення коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордон
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