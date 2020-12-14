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На границе с Беларусью 20 человек обратились за помощью

Понедельник, 14 декабря 2020, 23:29
На границе с Беларусью 20 человек обратились за помощью

Угроз со стороны Беларуси пока нет, утверждают в Государственной пограничной службе. Всего за помощью обратились 20 человек.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается угрозы со стороны Беларуси для Украины, мы также ее не видим. Мы понимаем все риски. У нас активно работают оперативные и специальные подразделения. Наша главная цель – гарантировать национальную безопасность Украины и наших граждан от всех возможных угроз.

Семь – за получением статуса беженца и 13 – с просьбой о признании лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Я не считаю, что это критическая цифра, которая составляла бы угрозу".

Детали: Дейнеко также заявил, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, несмотря на неоднозначные заявления властей Беларуси, в частности о "контрабанде оружия". "По каждому случае мы осуществляли свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию. У нас наоборот наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что обнаруживали, это была или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие. Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси", – сказал глава ГПСУ.

Что предшествовало: В Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные контрольно-пропускные пункты. Официальная причина – не допустить распространения коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьграница
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