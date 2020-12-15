Колегія виборників підтримала Байдена на виборах
Вівторок, 15 грудня 2020, 00:06
Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.
Джерело: Reuters
Деталі: Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом демократ отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.
Підтримали колишнього віцепрезидента також у штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Вісконсин, де раніше Трамп вимагав перерахувати голоси.
Разом із Байденом на посаду вступить Камала Гарріс, яка займе посаду віцепрезидента.
Нагадаємо:
- Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за Байдена, але з того часу продовжує свою кампанію з метою скасувати результати виборів.
Українська правда