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Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Вівторок, 15 грудня 2020, 01:06

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.

Джерело: Reuters

Деталі: Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом демократ отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа. 

Підтримали колишнього віцепрезидента також у штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Вісконсин, де раніше Трамп вимагав перерахувати голоси

Разом із Байденом на посаду вступить Камала Гарріс, яка займе посаду віцепрезидента. 

Нагадаємо:

  • Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за Байдена, але з того часу продовжує свою кампанію з метою скасувати результати виборів. 

Українська правда
Теми: СШАБайденвибори


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