Колегія виборників підтримала Байдена на виборах

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.

Джерело: Reuters

Деталі: Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом демократ отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

Підтримали колишнього віцепрезидента також у штатах Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Вісконсин, де раніше Трамп вимагав перерахувати голоси.

Разом із Байденом на посаду вступить Камала Гарріс, яка займе посаду віцепрезидента.

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