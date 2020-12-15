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Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Вторник, 15 декабря 2020, 00:06
Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Источник: Reuters

Детали: Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов за Байдена. В общем демократ получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.

Поддержали бывшего вице-президента также в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин, где раньше Трамп требовал пересчитать голоса.

Вместе с Байденом в должность вступит Камала Харрис, которая займет пост вице-президента.

Напомним:

  • Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, но с тех пор продолжает свою кампанию с целью отменить результаты выборов.

Украинская правда

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Темы: СШАБайденвиборы
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