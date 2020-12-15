Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Вторник, 15 декабря 2020, 01:06

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Источник: Reuters

Детали: Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов за Байдена. В общем демократ получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.

Поддержали бывшего вице-президента также в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин, где раньше Трамп требовал пересчитать голоса.

Вместе с Байденом в должность вступит Камала Харрис, которая займет пост вице-президента.

Напомним:

  • Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, но с тех пор продолжает свою кампанию с целью отменить результаты выборов.

Украинская правда
Темы: СШАБайденвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Комитет поддержал Бюджет-2021

Новости 14 декабря: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестирований

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

фотоЭксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

Завод "Массандра" в оккупированном Крыму купили структуры друга Путина

Все новости...
США
Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – Reuters
В США началась массовая вакцинация от коронавируса
Украинцы в этом году чаще всего выезжали на постоянное жительство в США, Литву и РФ
Последние новости
01:06
Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах
00:29
На границе с Беларусью 20 человек обратились за помощью
23:42
Помощь в 8 тысяч: в первый день подали заявки 33 тысячи украинцев
23:04
Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой
22:38
Чехия ужесточает ограничения с 18 декабря, но разрешит катание на лыжах
22:10
Комитет поддержал Бюджет-2021
21:59
Новости экономики: у Минфина США похитили информацию, помощь ФОПам в "Дии"
21:47
Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – Reuters
21:39
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю насчитали штрафов на 2 млн
21:27
В Британии обнаружили "новую разновидность" коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!