Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах
Вторник, 15 декабря 2020, 01:06
Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.
Источник: Reuters
Детали: Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов за Байдена. В общем демократ получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.
Поддержали бывшего вице-президента также в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин, где раньше Трамп требовал пересчитать голоса.
Вместе с Байденом в должность вступит Камала Харрис, которая займет пост вице-президента.
Напомним:
- Трамп заявил, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, но с тех пор продолжает свою кампанию с целью отменить результаты выборов.
Украинская правда