Україна в ОБСЄ детально розповіла, як РФ мілітаризує Крим

З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. В наступні п’ять років планується на 10 тисяч збільшити чисельність військових та 1,5-2 рази кількість озброєння та військової техніки.

Джерело: українська місія при ОБСЄ під час 18-го раунду щорічних консультацій з огляду імплементації Документу щодо заходів зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Українські дипломати представили слайди на тему мілітаризації Криму. ОБСЄ повідомили про створення у 2019 році "943-го центру мобілізаційного розгортання", який призначений для обслуговування озброєння та техніки, зберігання та приведення у бойову готовність.

Також окупанти планують реформувати 22-й армійський корпус (Сімферополь) у повноцінну загальновійськову армію.

Окрім того, відбувається посилення повітряної складової – розгортають бомбардувальники, штурмову, винищувальну та армійську авіацію.

"За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази. Зокрема, на аеродромах розгорнуті нові багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2 та вертольоти Мі-28 і Ка-52. Заміна застарілих літаків Су-27 та Су-24 на винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34, відповідно, була запланована на 2020-2021 роки", – повідомил в українській місії при ОБСЄ.

Також планується збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ.

"До складу Чорноморського флоту було включено 6 підводних човнів, 3 фрегати та 3 малих ракетних корабля, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр" – ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 км при нормальному навантаженні та до 2600 км - з ядерною бойовою частиною", – розповіли в українській делегації.

Нагадаємо: