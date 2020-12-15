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Україна в ОБСЄ детально розповіла, як РФ мілітаризує Крим

Вівторок, 15 грудня 2020, 03:29

З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. В наступні п’ять років планується на 10 тисяч збільшити чисельність військових та 1,5-2 рази кількість озброєння та військової техніки. 

Джерело: українська місія при ОБСЄ під час 18-го раунду щорічних консультацій з огляду імплементації Документу щодо заходів зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Українські дипломати представили слайди на тему мілітаризації Криму. ОБСЄ повідомили про створення у 2019 році "943-го центру мобілізаційного розгортання", який призначений для обслуговування озброєння та техніки, зберігання та приведення у бойову готовність.  

 

Також окупанти планують реформувати 22-й армійський корпус (Сімферополь) у повноцінну загальновійськову армію.

Окрім того, відбувається посилення повітряної складової – розгортають бомбардувальники, штурмову, винищувальну та армійську авіацію. 

"За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази. Зокрема, на аеродромах розгорнуті нові багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2 та вертольоти Мі-28 і Ка-52. Заміна застарілих літаків Су-27 та Су-24 на винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34, відповідно, була запланована на 2020-2021 роки", – повідомил в українській місії при ОБСЄ.

 

Також планується збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ. 

"До складу Чорноморського флоту було включено 6 підводних човнів, 3 фрегати та 3 малих ракетних корабля, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр" – ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 км при нормальному навантаженні та до 2600 км - з ядерною бойовою частиною", – розповіли в українській делегації.

Нагадаємо: 

  • Після незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури, заявляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Українська правда
Теми: КримРосія


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