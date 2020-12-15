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Україна в ОБСЄ детально розповіла, як РФ мілітаризує Крим

Вівторок, 15 грудня 2020, 02:29

З часу окупації Криму Росія продовжує активну мілітаризацію півострова. В наступні п’ять років планується на 10 тисяч збільшити чисельність військових та 1,5-2 рази кількість озброєння та військової техніки. 

Джерело: українська місія при ОБСЄ під час 18-го раунду щорічних консультацій з огляду імплементації Документу щодо заходів зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Українські дипломати представили слайди на тему мілітаризації Криму. ОБСЄ повідомили про створення у 2019 році "943-го центру мобілізаційного розгортання", який призначений для обслуговування озброєння та техніки, зберігання та приведення у бойову готовність.  

 

Також окупанти планують реформувати 22-й армійський корпус (Сімферополь) у повноцінну загальновійськову армію.

Окрім того, відбувається посилення повітряної складової – розгортають бомбардувальники, штурмову, винищувальну та армійську авіацію. 

"За період окупації кількість бойових літаків зросла у 5 разів, а ударних вертольотів – у 1,5 рази. Зокрема, на аеродромах розгорнуті нові багатоцільові літаки Су-30СМ, Су-30М2 та вертольоти Мі-28 і Ка-52. Заміна застарілих літаків Су-27 та Су-24 на винищувачі Су-30СМ/М2 та бомбардувальники Су-34, відповідно, була запланована на 2020-2021 роки", – повідомил в українській місії при ОБСЄ.

 

Також планується збільшення кількості кораблів Чорноморського флоту РФ. 

"До складу Чорноморського флоту було включено 6 підводних човнів, 3 фрегати та 3 малих ракетних корабля, які можуть нести крилаті ракети морського базування типу "Калібр" – ракети, що можуть вражати наземні цілі на відстані до 1500 км при нормальному навантаженні та до 2600 км - з ядерною бойовою частиною", – розповіли в українській делегації.

Нагадаємо: 

  • Після незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури, заявляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Українська правда

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Теми: КримРосія
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