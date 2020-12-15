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Украина в ОБСЕ подробно рассказала, как РФ милитаризует Крым

Вторник, 15 декабря 2020, 03:29

С момента оккупации Крыма Россия продолжает активную милитаризацию полуострова. В следующие пять лет планируется на 10 тысяч увеличить численность военных и 1,5-2 раза количество вооружения и военной техники.

Источник: Украинская миссия при ОБСЕ во время 18-го раунда ежегодных консультаций с учетом имплементации Документа о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море, цитирует "Укринформ"

Детали: Украинские дипломаты представили слайды на тему милитаризации Крыма. ОБСЕ они сообщили о создании в 2019 году "943-го центра мобилизационного развертывания", который предназначен для обслуживания вооружения и техники, хранения и приведения в боевую готовность.

Также оккупанты планируют реформировать 22-й армейский корпус (Симферополь) в полноценную общевойсковую армию.

Кроме того, происходит усиление воздушной составляющей – разворачивают бомбардировщики, штурмовую, истребительную и армейскую авиацию.

"За период оккупации количество боевых самолетов выросла в 5 раз, а ударных вертолетов – в 1,5 раза. В частности, на аэродромах развернуты новые многоцелевые самолеты Су-30СМ, Су-30м2 и вертолеты Ми-28 и Ка-52. Замена устаревших самолетов Су-27 и Су-24 на истребителе Су-30СМ / м2 и бомбардировщики Су-34, соответственно, была запланирована на 2020-2021 годы", – сообщили в украинском миссии при ОБСЕ.

Также планируется увеличение количества кораблей Черноморского флота РФ.

"В состав Черноморского флота было включено 6 подводных лодок, 3 фрегата и 3 малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" – ракеты могут поражать наземные цели на расстоянии до 1500 км при нормальной нагрузке и до 2600 км – с ядерной боевой частью", – рассказали в украинской делегации.

Напомним: 

  • После незаконной аннексии Крыма российские оккупанты превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Темы: КрымРосcия


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