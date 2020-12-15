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Бойовики відкривали вогонь 4 рази: біля Шумів, Авдіївки та Пісків 

Вівторок, 15 грудня 2020, 07:16

14 грудня на Донбасі на ділянках відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. 

Джерело: командування Операції об’єднаних сил

Деталі: Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Там ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому вони вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки. 

Провокація противника не мала загрози для бійців ООС, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. 

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних  сил немає.

Теми: ООСДонбас
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