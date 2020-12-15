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Боевики открывали огонь 4 раза: вблизи Шумов, Авдеевки и Песок

Вторник, 15 декабря 2020, 08:16

14 декабря на Донбассе на участках ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: командование Операции объединенных сил

Детали: Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Там враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому они огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Провокация противника не имела угрозы для бойцов ООС, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Темы: ООСДонбасс


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