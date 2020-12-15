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У Києві понад 1,5 тисячі хворих на COVID і 13 смертей за добу

Вівторок, 15 грудня 2020, 11:04
Фото КМДА

За добу 14 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1559 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Ще 1559 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 13 людей".

Деталі: Серед нових хворих 837 жінок віком від 18 до 91 року, 618 чоловіків віком від 18 до 89 років, 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 43 медики.

75 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (358), у Дніпровському (280) та у Деснянському (176) районах.

Станом на 15 грудня у Києві вже 93 302 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1610 киян. Подолали хворобу 29 550 мешканців Києва, з них 646 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 14 грудня, при цьому одужали 16 150 осіб, у лікарні потрапили 1 479 осіб, померли 233 пацієнти.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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