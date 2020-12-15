В Киеве более 1,5 тысячи больных COVID и 13 смертей за сутки
За сутки 14 декабря в столице лабораторно подтвердили 1559 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 13 человек".
Детали: Среди новых больных 837 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 43 медика.
75 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (358), в Днепровском (280) и в Деснянском (176) районах.
По состоянию на 15 декабря в Киеве уже 93 302 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1610 киевлян. Преодолели болезнь 29 550 жителей Киева, из них 646 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки 14 декабря, при этом выздоровели 16 150 человек, в больницы попали 1 479 человек, умерли 233 пациента.