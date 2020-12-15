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Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік

Вівторок, 15 грудня 2020, 10:22
Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік
Фото ВР

Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Джерело: засідання парламенту 15 грудня

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 304. Рішення прийнято". 

Деталі: Проти цього законопроєкту голосували "Батьківщина" та "Голос". 

 

Законопроєкт №4467 авторства нардепів фракції "Слуга народу" на чолі з керівником Давидом Арахамією та главою партії Олександром Корнієнком, був зареєстрований у Раді 7 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт необхідно прийняти у зв’язку з тим, що 31 грудня 2020 року спливає термін запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Відзначається, що законопроєкт спрямований на "створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації" на Донбасі.

У фракції "Слуга народу" заявили, що дане рішення треба прийняти, щоб продовжувався переговорно-дипломатичний шлях врегулювання ситуації на Донбасі.

Фракції "Європейської солідарності", депутатської групи "За майбутнє" наголосили, що хочуть почути від президента Володимира Зеленського конкретний план дій щодо вирішення ситуації Донбасі, бо "не можна просто щоразу переносити дату і нічого не робити".

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаДонбасзаконодавство
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