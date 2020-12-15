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Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

Вторник, 15 декабря 2020, 11:22
Фото ВР

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: заседание парламента 15 декабря

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 304. Решение принято".

Детали: Против этого законопроекта голосовали "Батькивщина" и "Голос". 

 

Законопроект №4467 авторства нардепов фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, был зарегистрирован в Раде 7 декабря.

Согласно пояснительной записке, законопроект необходимо принять в связи с тем, что 31 декабря 2020 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что законопроект направлен на "создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации" на Донбассе.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что данное решение надо принять, чтобы продолжался переговорно-дипломатический путь урегулирования ситуации на Донбассе.

Фракция "Европейской солидарности" и депутатской группы "За будущее" отметили, что хотят услышать от президента Владимира Зеленского конкретный план действий по решению ситуации на Донбассе, потому что "нельзя просто каждый раз переносить дату и ничего не делать".

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаДонбассзаконодательство


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