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Штепу виключили з партії і можуть позбавити депутатського мандата

Вівторок, 15 грудня 2020, 11:16
Штепу виключили з партії і можуть позбавити депутатського мандата
Фото stopcor.org

"Партія миру і розвитку" рішенням політради виключила зі своїх лав Нелю Штепу, обрану депутатом Слов'янської міської ради від цієї політсили.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на главу "Партії миру і розвитку" в Донецькій області Ірину Ольхову

Пряма мова: "У Виборчому кодексі з'явилося таке поняття, як імперативний мандат. Згідно із законом, Нелю Ігорівну (Штепу – ред.) можна буде усунути від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік".

Деталі: Між першим і другим туром виборів мера Слов'янська всередині "Партії миру і розвитку" стався скандал. Штепа на посаду мера міста підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова, тоді як сама партія підтримувала кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який у результаті переобрався на другий термін.

Після цього "Партія миру і розвитку" заявила, що виключає Штепу зі своїх лав.

Також повідомляється, що "Партія миру і розвитку" і "Опозиційний блок" підписали меморандум про співпрацю. Обидві політсили мають намір координувати свої дії у міськраді Слов'янська і висловили підтримку меру міста Вадиму Ляху.

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Що було раніше: Штепа програла вибори мера Слов'янська, але стала депутатом.

Теми: Слов'янськвиборимісцева влада
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