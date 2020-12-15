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Штепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандата

Вторник, 15 декабря 2020, 12:16
Фото stopcor.org

"Партия мира и развития" решением политсовета исключила из своих рядов Нелю Штепу, избранную депутатом Славянского городского совета от этой политсилы.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на главу "Партии мира и развития" в Донецкой области Ирину Ольховую

Прямая речь: "В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну (Штепу – ред.) возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год".

Детали: Между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри "Партии мира и развития" произошел скандал. Штепа на должность мэра поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова, тогда как сама партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.

После этого "Партия мира и развития" заявила, что исключает Штепу из своих рядов.

Также сообщается, что "Партия мира и развития" и "Оппозиционный блок" подписали меморандум о сотрудничестве. Обе политсилы намерены координировать свои действия в горсовете Славянска и выразили поддержку мэру города Вадиму Ляху.

Темы: Славянсквиборыместная власть


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