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Листопад 2020 став другим найгарячішим за 140 років

Вівторок, 15 грудня 2020, 12:25
Листопад 2020 став другим найгарячішим за 140 років

Листопад 2020 року за рівнем потепління став другим після листопада 2015 року, коли його середня температура піднялася на 1,01° C вище ніж середній показник 20 століття.

Джерело: звіт Національного управління океанічних та атмосферних досліджень.

Дослівно: "Загальна середня глобальна температура над поверхнею суші та океану за листопад 2020 року становила на 0,97° C вище середнього показника 20 століття, який становив 12,9° C".

Деталі: Вказується, що листопад 2020 року став другим за стрибком температури за весь час спостереження (141-рік) після рекордного теплого листопада, встановленого в 2015 році (+1,01°C ).

Також зазначається, що з 2004 року уже зафіксовано 10 найтепліших листопадів і п’ять найтепліших листопадів відбулися з 2013 року.

Листопад 2020 року став уже 44 листопадом поспіль та 431 місяцем поспіль з температурою, що принаймні номінально перевищує середні показники 20 століття.

 

Передісторія:

  • Жовтень 2020 року у Києві виявився найтеплішим і найвологішим за 140 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаекологія
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