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Ноябрь 2020 стал вторым самым горячим за 140 лет

Вторник, 15 декабря 2020, 12:25
Ноябрь 2020 стал вторым самым горячим за 140 лет

Ноябрь 2020 года по уровню потепления стал вторым после ноября 2015 года, когда его средняя температура поднялась на 1,01° C выше среднего показателя 20 века.

Источник: отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований

Дословно: "Общая средняя глобальная температура над поверхностью суши и океана в ноябре 2020 составляла на 0,97° C выше среднего показателя 20 века, который составил 12,9° C".

Детали: Указывается, что ноябрь 2020 года стал вторым по скачку температуры за все время наблюдения (141 год) после рекордного теплого ноября, установленного в 2015 году (1,01° C).

Также отмечается, что с 2004 года уже зафиксировано 10 самых теплых ноябрей и пять самых теплых ноябрей были с 2013 года.

Ноябрь 2020 года стал уже 44 ноябрем подряд и 431 месяцем подряд с температурой, которая по крайней мере номинально превышает средние показатели 20 века.

 

Предыстория:

  • Октябрь 2020 в Киеве оказался самым теплым и влажным за 140 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаэкология
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