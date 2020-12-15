Над Києвом замайорить морозостійкий прапор України

На флагшток головного прапора країни піднімуть нове полотно – більш міцне і більш витривале до зимової погоди.

Джерело: Київська міська держадміністрація у Telegram

Деталі: У вівторок із 10:00 до 18:00 тривають планові регламентні роботи із заміни полотна прапора та технічного обслуговування флагштоку головного прапора.

Крім того, що на флагшток піднімуть нове полотно, перевірять клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми.

Нагадаємо: У столиці з 22 серпня майорить найбільший у державі прапор України.

Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.