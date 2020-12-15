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Над Киевом поднимут морозостойкий флаг Украины

Вторник, 15 декабря 2020, 13:36

На флагшток главного флага страны поднимут новое полотно – более прочное и более стойкое к зимней погоде.

Источник: Киевская городская госадминистрация в Telegram

Детали: Во вторник с 10:00 до 18:00 ведутся плановые регламентные работы по замене полотна флага и технического обслуживания флагштоке главного флага.

Кроме того, что на флагшток поднимут новое полотно, проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы.

Напомним: В столице с 22 августа развевается самый большой в государстве флаг Украины.

Сооружение флагштока является самым крупным в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Темы: символикаКиев


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