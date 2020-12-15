Над Киевом поднимут морозостойкий флаг Украины
Вторник, 15 декабря 2020, 13:36
На флагшток главного флага страны поднимут новое полотно – более прочное и более стойкое к зимней погоде.
Источник: Киевская городская госадминистрация в Telegram
Детали: Во вторник с 10:00 до 18:00 ведутся плановые регламентные работы по замене полотна флага и технического обслуживания флагштоке главного флага.
Кроме того, что на флагшток поднимут новое полотно, проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы.
Напомним: В столице с 22 августа развевается самый большой в государстве флаг Украины.
Сооружение флагштока является самым крупным в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.