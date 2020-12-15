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Мітингарі хотіли встановити намети на Майдані, рух Хрещатиком перекрили

Вівторок, 15 грудня 2020, 14:09

Представники руху SaveФОП, які мітингували під Верховною Радою, намагалися встановити намети на Майдані Незалежності, поліція обмежила рух на вулиці Хрещатик.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram, поліція у Facebook

Дослівно КМДА: "У зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено". 

 

Деталі: У поліції додали, учасники акції провели ходу з Площі Конституції центральними вулицями столиці, а потім зупинилися на Майдані Незалежності та намагалися встановити кілька наметів, але поліція цього не допустила. 

 

Наразі правоохоронці проводять із учасниками заходів профілактично-роз’яснювальну роботу.

Відзначається, що між мітингарями і поліцейськими виникають короткотривалі словесні перепалки та штовханина. 

 

У поліції нагадали, що порушники громадського порядку нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Передісторія: 

  • 14 грудня під Радою протестував малий бізнес.
  • Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №4443-д щодо відтермінування впровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року. Рішення підтримали 319 народних депутатів. Володимир Зеленський підписав цей закон.
  • З 14 грудня фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники можуть подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень через карантин.  

Українська правда
Теми: КиївМайданакції


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