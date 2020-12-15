Мітингарі хотіли встановити намети на Майдані, рух Хрещатиком перекрили
Представники руху SaveФОП, які мітингували під Верховною Радою, намагалися встановити намети на Майдані Незалежності, поліція обмежила рух на вулиці Хрещатик.
Джерело: Київська адміністрація у Telegram, поліція у Facebook
Дослівно КМДА: "У зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено".
Деталі: У поліції додали, учасники акції провели ходу з Площі Конституції центральними вулицями столиці, а потім зупинилися на Майдані Незалежності та намагалися встановити кілька наметів, але поліція цього не допустила.
Наразі правоохоронці проводять із учасниками заходів профілактично-роз’яснювальну роботу.
Відзначається, що між мітингарями і поліцейськими виникають короткотривалі словесні перепалки та штовханина.
У поліції нагадали, що порушники громадського порядку нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.
Передісторія:
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