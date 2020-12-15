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Митингующие хотели установить палатки на Майдане, движение по Крещатику перекрыли

Вторник, 15 декабря 2020, 14:09

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.

Источник: Киевская администрация в Telegram, полиция в Facebook

Дословно КГГА: "В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено". 

 

Детали: В полиции добавили, участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам столицы, а затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток, но полиция этого не допустила.

Сейчас правоохранители проводят с участниками мероприятий разъяснительную работу. 

 

Отмечается, что между митингующими и полицейскими возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня.

 

В полиции напомнили, что нарушители общественного порядка будут нести административную или уголовную ответственность.

Предыстория: 

  • 14 декабря под Радой протестовал малый бизнес.
  • Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.
  • С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином.  

Украинская правда
Темы: КиевМайданакции


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