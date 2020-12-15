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Митингующие хотели установить палатки на Майдане, движение по Крещатику перекрыли

Вторник, 15 декабря 2020, 13:09
Митингующие хотели установить палатки на Майдане, движение по Крещатику перекрыли

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.

Источник: Киевская администрация в Telegram, полиция в Facebook

Дословно КГГА: "В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено". 

 

Детали: В полиции добавили, участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам столицы, а затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток, но полиция этого не допустила.

Сейчас правоохранители проводят с участниками мероприятий разъяснительную работу. 

 

Отмечается, что между митингующими и полицейскими возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня.

 

В полиции напомнили, что нарушители общественного порядка будут нести административную или уголовную ответственность.

Предыстория: 

  • 14 декабря под Радой протестовал малый бизнес.
  • Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.
  • С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином.  

Украинская правда

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Темы: КиевМайданакции
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