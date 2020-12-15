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Пєсков скасував брифінги на тлі викриття отруйників Навального

Вівторок, 15 грудня 2020, 14:29

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков скасував щоденні телефонні брифінги з журналістами, які мали відбутися 15 і 16 грудня.

Джерело: Медуза

Деталі: У Кремлі пояснили, що це зроблено у зв'язку з підготовкою до щорічної великій прес-конференції президента Володимира Путіна, яка пройде 17 грудня в 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом).

Передісторія:

  • У понеділок зі спільного розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN стало відомо, що Федеральна служба безпеки Росії причетна до отруєння відомого російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною "Новічок" в аеропорту Томська.

Теми: НавальнийРосія


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