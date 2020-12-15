Пєсков скасував брифінги на тлі викриття отруйників Навального

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков скасував щоденні телефонні брифінги з журналістами, які мали відбутися 15 і 16 грудня.

Джерело: Медуза

Деталі: У Кремлі пояснили, що це зроблено у зв'язку з підготовкою до щорічної великій прес-конференції президента Володимира Путіна, яка пройде 17 грудня в 12:00 за московським часом (11:00 за Києвом).

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