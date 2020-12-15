Песков отменил брифинги на фоне разоблачения отравителей Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневные телефонные брифинги с журналистами, которые должны были состояться 15 и 16 декабря.

Источник: Медуза

Детали: В Кремле объяснили, что это сделано в связи с подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая пройдет 17 декабря в 12:00 по московскому времени (11 по Киеву).

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