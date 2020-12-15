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Зеленський зі "слугами" розгляне кандидатури нових міністрів: назвали імена

Вівторок, 15 грудня 2020, 15:35
Фото ОПУ

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нардепа від "СН" Галину Янченко

Пряма мова: "Президент буде на фракції".

Деталі: За словами Янченко, на засіданні фракції планують розглядати кадрові питання. Зокрема, буде зустріч з трьома кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

Нардеп підтвердила, що на посади міністрів енергетики і освіти претендують Юрій Вітренко і Сергій Шкарлет.

Янченко не назвала, хто саме претендує на посаду міністра з питань ветеранів, але повідомила, що це буде жінка.

За даними джерел УП, на посаду міністра з питань ветеранів розглядають Юлію Лапутіну.

Для довідки: Шкарлет наразі обіймає посаду  т.в.о. міністра освіти.

Детальніше про нього читайте у статті УП: "Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет"

Юрій Вітренко був виконавчим директором НАК "Нафтогаз України", але в липні завершив свою роботу в компанії.

Юлія Лапутіна – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У березні отримала звання генерал-майора, ставши другою жінкою України з таким званням.    

Теми: ЗеленськийСлуга народу


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