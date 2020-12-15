На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа от "СН" Галину Янченко

Прямая речь: "Президент будет на фракции".

Детали: По словам Янченко, на заседании фракции планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет.

Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, но сообщила, что это будет женщина.

По данным источников УП, на должность министра по вопросам ветеранов рассматривают Юлию Лапутину.

Для справки: Шкарлет сейчас занимает должность и.о. министра образования.

Подробнее о нем читайте в статье УП: "От Януковича к Зеленскому через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет"

Юрий Витренко был исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины", но в июле завершил свою работу в компании.

Юлия Лапутина – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. В марте получила звание генерал-майора, став второй женщиной Украины с таким званием.