На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа от "СН" Галину Янченко

Прямая речь: "Президент будет на фракции".

Детали: По словам Янченко, на заседании фракции планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет.

Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, но сообщила, что это будет женщина.