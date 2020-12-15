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Зеленский приедет на фракцию "Слуги народа": будут рассматривать кандидатуры министров

Вторник, 15 декабря 2020, 14:41
Фото ОПУ

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа от "СН" Галину Янченко

Прямая речь: "Президент будет на фракции".

Детали: По словам Янченко, на заседании фракции планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет.

Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, но сообщила, что это будет женщина.

  

Темы: ЗеленскийСлуга народа


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