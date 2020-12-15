Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский со "слугами" рассмотрит кандидатуры новых министров: назвали имена

Вторник, 15 декабря 2020, 14:35
Зеленский со слугами рассмотрит кандидатуры новых министров: назвали имена
Фото ОПУ

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нардепа от "СН" Галину Янченко

Прямая речь: "Президент будет на фракции".

Детали: По словам Янченко, на заседании фракции планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Нардеп подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет.

Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, но сообщила, что это будет женщина.

По данным источников УП, на должность министра по вопросам ветеранов рассматривают Юлию Лапутину.

Для справки: Шкарлет сейчас занимает должность и.о. министра образования. 

Подробнее о нем читайте в статье УП: "От Януковича к Зеленскому через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет"

Юрий Витренко был исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины", но в июле завершил свою работу в компании.

Юлия Лапутина – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. В марте получила звание генерал-майора, став второй женщиной Украины с таким званием.

  

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Зеленский
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: