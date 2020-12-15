Звільнений керівник космічного агентства пішов до суду з позовом на уряд
Вівторок, 15 грудня 2020, 16:43
Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.
Джерело: Окружний адміністративний суд Києва
Деталі: Зазначається, що канцелярія ОАСК зареєструвала позов до Кабінету міністрів та Державного космічного агентства України. Позивачем зазначений Володимир Усов.
Серед вимог позову – визнати протиправним розпорядження КМУ від 16 листопада 2020 року, яким Усова було звільнено з посади голови Державного космічного агентства України.
Українська правда