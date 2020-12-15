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Уволенный глава Государственного космического агентства пошел в суд

Вторник, 15 декабря 2020, 16:43

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.

Источник: Окружной административный суд Киева

Детали: Отмечается, что канцелярия ОАСК зарегистрировала иск к Кабинету министров и Государственному космическому агентству Украины. Истцом указан Владимир Усов.

Среди требований иска - признать противоправным распоряжение КМУ от 16 ноября 2020 года, которым Усов был освобожден от должности председателя Государственного космического агентства Украины.

Украинская правда
Темы: космосКабинет министров


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