Уволенный глава Государственного космического агентства пошел в суд
Вторник, 15 декабря 2020, 16:43
Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.
Источник: Окружной административный суд Киева
Детали: Отмечается, что канцелярия ОАСК зарегистрировала иск к Кабинету министров и Государственному космическому агентству Украины. Истцом указан Владимир Усов.
Среди требований иска - признать противоправным распоряжение КМУ от 16 ноября 2020 года, которым Усов был освобожден от должности председателя Государственного космического агентства Украины.
Украинская правда