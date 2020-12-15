Уволенный глава Государственного космического агентства пошел в суд

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.

Источник: Окружной административный суд Киева

Детали: Отмечается, что канцелярия ОАСК зарегистрировала иск к Кабинету министров и Государственному космическому агентству Украины. Истцом указан Владимир Усов.

Среди требований иска - признать противоправным распоряжение КМУ от 16 ноября 2020 года, которым Усов был освобожден от должности председателя Государственного космического агентства Украины.