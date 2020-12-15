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Шулявський міст знову втомився: Кличко відреагував на падіння ліхтарів

Вівторок, 15 грудня 2020, 15:51
Шулявський міст знову втомився: Кличко відреагував на падіння ліхтарів

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронців через падіння трьох опор освітлення на нещодавно відремонтованому Шулявському мосту.

Джерело: Facebook-сторінка мера

Пряма мова: "Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції.

Також звернувся до правоохоронних органів і я".

Деталі: За його словами, наразі експерти на місці події встановлюють причини падіння опор та обстежують інші опори на мосту. 

Кличко додав, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

Підрядники - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Торік суд зобов'язав НАБУ розслідувати закупівлю комунального підприємства послуг у підрядників, пов'язаних з забудовником Максимом Микитасем.

За даними громадського руху "ЧЕСНО", вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу зросла до 2 мільярдів.

 
 
 

Що було раніше: 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення.

Генпідрядник і замовник виконання робіт звернулися в поліцію.

Передісторія:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
  • Ремонт мосту обійшовся киянам у 2 мільярди гривень. 
  • Проєкт мали б закінчити до кінця грудня 2020 року.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївавтодорогитранспорт
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