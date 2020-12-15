Шулявський міст знову втомився: Кличко відреагував на падіння ліхтарів

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронців через падіння трьох опор освітлення на нещодавно відремонтованому Шулявському мосту.

Джерело: Facebook-сторінка мера

Пряма мова: "Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції.

Також звернувся до правоохоронних органів і я".

Деталі: За його словами, наразі експерти на місці події встановлюють причини падіння опор та обстежують інші опори на мосту.

Кличко додав, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

Підрядники - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Торік суд зобов'язав НАБУ розслідувати закупівлю комунального підприємства послуг у підрядників, пов'язаних з забудовником Максимом Микитасем.

За даними громадського руху "ЧЕСНО", вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу зросла до 2 мільярдів.

Що було раніше: 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення.

Генпідрядник і замовник виконання робіт звернулися в поліцію.

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