Шулявський міст знову втомився: Кличко відреагував на падіння ліхтарів
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронців через падіння трьох опор освітлення на нещодавно відремонтованому Шулявському мосту.
Джерело: Facebook-сторінка мера
Пряма мова: "Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції.
Також звернувся до правоохоронних органів і я".
Деталі: За його словами, наразі експерти на місці події встановлюють причини падіння опор та обстежують інші опори на мосту.
Кличко додав, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.
Підрядники - ТОВ "Північно-Український будівельний альянс", ТОВ "Укрбуд Інвест" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Торік суд зобов'язав НАБУ розслідувати закупівлю комунального підприємства послуг у підрядників, пов'язаних з забудовником Максимом Микитасем.
За даними громадського руху "ЧЕСНО", вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу зросла до 2 мільярдів.
Що було раніше: 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення.
Генпідрядник і замовник виконання робіт звернулися в поліцію.
Передісторія:
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
- Ремонт мосту обійшовся киянам у 2 мільярди гривень.
- Проєкт мали б закінчити до кінця грудня 2020 року.