Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию из-за падения трех опор освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту.

Источник: Facebook-страница мэра

Прямая речь: "О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию.

Также обратился в правоохранительные органы и я".

Детали: По его словам, сейчас эксперты на месте происшествия устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.

Кличко добавил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

Подрядчики - "Северо-Украинский строительный альянс", "Укрбуд Инвест" и "Укрбуд Девелопмент". В прошлом году суд обязал НАБУ расследовать закупку коммунального предприятия услуг у подрядчиков, связанных с застройщиком Максимом Микитасем.

По данным общественного движения "ЧЕСНО", стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла до 2 миллиардов.

Что было раньше: 15 декабря на Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения.

Генподрядчик и заказчик выполнения работ обратились в полицию.

Напомним: