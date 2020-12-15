Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей
Вторник, 15 декабря 2020, 16:51
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию из-за падения трех опор освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту.
Источник: Facebook-страница мэра
Прямая речь: "О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию.
Также обратился в правоохранительные органы и я".
Детали: По его словам, сейчас эксперты на месте происшествия устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.
Кличко добавил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.
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Напомним:
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- Ремонт моста обошелся киевлянам в почти миллиард гривен.
Украинская правда