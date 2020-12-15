Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию из-за падения трех опор освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту.

Источник: Facebook-страница мэра

Прямая речь: "О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию.

Также обратился в правоохранительные органы и я".

Детали: По его словам, сейчас эксперты на месте происшествия устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.

Кличко добавил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

дополняется...

Напомним: