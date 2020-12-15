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Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей

Вторник, 15 декабря 2020, 15:51
Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию из-за падения трех опор освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту.

Источник: Facebook-страница мэра

Прямая речь: "О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию.

Также обратился в правоохранительные органы и я".

Детали: По его словам, сейчас эксперты на месте происшествия устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.

Кличко добавил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

Подрядчики - "Северо-Украинский строительный альянс", "Укрбуд Инвест" и "Укрбуд Девелопмент". В прошлом году суд обязал НАБУ расследовать закупку коммунального предприятия услуг у подрядчиков, связанных с застройщиком Максимом Микитасем.

По данным общественного движения "ЧЕСНО", стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла до 2 миллиардов.

 
 
 

Что было раньше: 15 декабря на Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения.

Генподрядчик и заказчик выполнения работ обратились в полицию.

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • Ремонт моста обошелся киевлянам в 2 миллиарда гривен.
  • Проект должны закончить до конца декабря 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиевавтодорогитранспорт
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