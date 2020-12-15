Шулявский мост опять устал: Кличко отреагировал на падение фонарей
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обратился в полицию из-за падения трех опор освещения на недавно отремонтированном Шулявском мосту.
Источник: Facebook-страница мэра
Прямая речь: "О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию.
Также обратился в правоохранительные органы и я".
Детали: По его словам, сейчас эксперты на месте происшествия устанавливают причины падения опор и обследуют другие опоры на мосту.
Кличко добавил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.
Подрядчики - "Северо-Украинский строительный альянс", "Укрбуд Инвест" и "Укрбуд Девелопмент". В прошлом году суд обязал НАБУ расследовать закупку коммунального предприятия услуг у подрядчиков, связанных с застройщиком Максимом Микитасем.
По данным общественного движения "ЧЕСНО", стоимость реконструкции Шулявского путепровода выросла до 2 миллиардов.
Что было раньше: 15 декабря на Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, упали сразу три столба освещения.
Генподрядчик и заказчик выполнения работ обратились в полицию.
Напомним:
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- Ремонт моста обошелся киевлянам в 2 миллиарда гривен.
- Проект должны закончить до конца декабря 2020 года.