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Двоюрідному племіннику Путіна ліквідували партію, він створив нову

Вівторок, 15 грудня 2020, 18:05

Двоюрідний племінник президента РФ Володимира Путіна Роман Путін створив партію "Росія без корупції".

Джерело: російське агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело, близьке до партії

Деталі: Партію заснували на з'їзді в Москві 15 грудня. Вона планує брати участь у виборах до Держдуми в 2021 році.

Що цьому передувало: Влітку 2020 року стало відомо, що Романа Путіна обрали головою і лідером партії "Народ проти корупції".

Проте у листопаді цю партію ліквідовував Верховний суд РФ за позовом Мін'юсту.

ЦВК називав "Народ проти корупції" серед чотирьох партій, які повинні бути ліквідовані через те, що сім років поспіль не брали участь у виборах.

Роман Путін – син двоюрідного брата президента Ігоря Путіна, який входив до ради директорів АвтоВАЗбанка, Майстер-банку, подільського Промислового ощадного банку та Російського земельного банку (у всіх банків відкликані ліцензії).

Теми: ПутінРосія


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