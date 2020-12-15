Двоюродному племяннику Путина ликвидировали партию, он создал новую

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал партию "Россия без коррупции".

Источник: российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к партии

Детали: Партию основали на съезде в Москве 15 декабря. Она планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Что этому предшествовало: Летом 2020 стало известно, что Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".

Однако в ноябре эту партию ликвидировал Верховный суд РФ по иску Минюста.

ЦИК называл "Народ против коррупции" среди четырех партий, которые должны быть ликвидированы из-за того, что семь лет подряд не участвовали в выборах.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента Игоря Путина, входил в совет директоров АвтоВАЗбанка Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Российского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).