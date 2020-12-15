Міністр екології і міністр ветеранів написали заяви на звільнення

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення.

Джерело: Трансляція Верховної Ради

Деталі: Про те, що до Ради надійшли заяви від двох міністрів, озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він попросив відповідні комітети зібратися і розглянути ці заяви, щоб в середу розглянути їх у залі Ради.

Що цьому передувало: