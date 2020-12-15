Міністр екології і міністр ветеранів написали заяви на звільнення
Вівторок, 15 грудня 2020, 18:25
Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення.
Джерело: Трансляція Верховної Ради
Деталі: Про те, що до Ради надійшли заяви від двох міністрів, озвучив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Він попросив відповідні комітети зібратися і розглянути ці заяви, щоб в середу розглянути їх у залі Ради.
Що цьому передувало:
- На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського.
- Планують розглядати кадрові питання. Зокрема, буде зустріч ще з трьома кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.
- Також на засіданні фракції "Слуга народу" нардепи вирішуватимуть питання щодо створення Міністерства аграрної політики та продовольства, а також призначення йому та Міністерству екології очільників.
Українська правда