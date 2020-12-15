Министр экологии и министр ветеранов написали заявления на увольнение

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: О том, что в Раду поступили заявления от двух министров, озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он попросил соответствующие комитеты собраться и рассмотреть эти заявления, чтобы в среду рассмотреть их в зале Рады.

Что этому предшествовало: