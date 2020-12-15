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Министр экологии и министр ветеранов написали заявления на увольнение

Вторник, 15 декабря 2020, 18:25

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

Источник: Трансляция Верховной Рады

Детали: О том, что в Раду поступили заявления от двух министров, озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он попросил соответствующие комитеты собраться и рассмотреть эти заявления, чтобы в среду рассмотреть их в зале Рады.

Что этому предшествовало:

  • На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.
  • Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.
  • Также на заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

Темы: Кабинет министровЗеленский


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