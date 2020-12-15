Министр экологии и министр ветеранов написали заявления на увольнение
Вторник, 15 декабря 2020, 18:25
Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.
Источник: Трансляция Верховной Рады
Детали: О том, что в Раду поступили заявления от двух министров, озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Он попросил соответствующие комитеты собраться и рассмотреть эти заявления, чтобы в среду рассмотреть их в зале Рады.
Что этому предшествовало:
- На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря ожидают президента Владимира Зеленского.
- Планируют рассматривать кадровые вопросы. В частности, будет встреча еще с тремя кандидатами на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.
- Также на заседании фракции "Слуга народа" нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.