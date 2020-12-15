Поліція прибрала намети з Майдану, трьох силовиків побили – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напали п’яні чоловіки, через що троє силовиків у лікарні.

Джерело: МВС

Деталі: Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети.

Повідомляється, що група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, через що троє правоохоронців госпіталізовані із розбитими обличчями та забоями. Через це відкрили кримінальне провадження. Правопорушники наразі невідомі.

Поліція пояснює, що у повідомленні про проведення акції організатори не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві. Тому правоохоронці демонтували їх.

Нагадаємо: 15 грудня під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.