Поліція заявляє, що на Майдані постраждали близько 40 правоохоронців
У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Відзначається, що одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. Ще близько 40 - отримали хімічні опіки очей.
У центрі Києва відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності.
Коли представники руху SaveФОП намагалися встановити військові намети, виникла штовханина.
У поліції повідомили, що учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики.
Що було раніше: 15 грудня під стінами Верховної Ради зібралися представники руху SaveФОП. Приватні підприємці вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження карантинних обмежень з 8 до 24 січня.
Передісторія:
- 14 грудня під Радою протестував малий бізнес.
- Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №4443-д щодо відтермінування впровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року. Рішення підтримали 319 народних депутатів. Володимир Зеленський підписав цей закон.
- З 14 грудня фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники можуть подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень через карантин.