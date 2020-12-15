Поліція заявляє, що на Майдані постраждали близько 40 правоохоронців

У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Відзначається, що одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. Ще близько 40 - отримали хімічні опіки очей.

У центрі Києва відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності.

Коли представники руху SaveФОП намагалися встановити військові намети, виникла штовханина.

У поліції повідомили, що учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики.

Що було раніше: 15 грудня під стінами Верховної Ради зібралися представники руху SaveФОП. Приватні підприємці вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час запровадження карантинних обмежень з 8 до 24 січня.

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