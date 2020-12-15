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Полиция убрала палатки с Майдана, трех силовиков избили – МВД

Вторник, 15 декабря 2020, 19:14

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напали пьяные мужчины, из-за чего трое силовиков в больнице.

Источник: МВД

Детали: Правоохранители демонтировали установленные на Майдане Независимости палатки.

Сообщается, что группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, из-за чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами. Из-за этого открыли уголовное производство. Правонарушители пока неизвестны.

Полиция объясняет, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Независимости в Киеве. Поэтому правоохранители демонтировали их.

Напомним: 15 декабря во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

Украинская правда
Темы: полицияМайдан


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