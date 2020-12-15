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Бойовики 5 разів порушили "тишу" – стріляли з гранатометів

Вівторок, 15 грудня 2020, 20:07

Протягом доби 15 грудн, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На початку доби поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів".

Деталі: Зазначається, що ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 73 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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