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Боевики 5 раз нарушили "тишину" – стреляли из гранатометов

Вторник, 15 декабря 2020, 20:07

В течение суток 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В начале суток вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов".

Детали: Отмечается, что враждебные выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Саперы ДСНС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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