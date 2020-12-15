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"Слуги" знайшли ще одного кандидата в очільники Мінветеранів

Вівторок, 15 грудня 2020, 20:51
Слуги знайшли ще одного кандидата в очільники Мінветеранів

На засіданні фракції "Слуга народу" розглядали ще одного кандидата на посаду глави Міністерства у справах ветеранів - його запропонував профільний комітет.

Джерело: нардеп партії Олександр Качура у Telegram

Пряма мова Качури: "На посаду Міністра у справах ветеранів профільний комітет запропонував свого кандидата - Порхуна Олександра.

В цілому заперечень не було практично до всіх кандидатів, за винятком Міністерства екології (заперечили представники профільного комітету й низка мажоритарників), буде ще сигнальне голосування в партійному чаті ".

Деталі: Нардеп повідомив, що кандидати на посаду глави мінветеранів Юлія Лапутіна та міністра енергетики Юрій Вітренко були присутні на засіданні онлайн.

Довідково: Порхун – герой України, нагороджений п’ятим президентом Петром Порошенком орденом "Золота Зірка". Зараз перший заступник Міністра у справах ветеранів.

На виборах у 2019 році був довіреною особою Порошенка в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

Нагадаємо: Повідомлялося, що на засіданні нардепи вирішуватимуть питання щодо створення Міністерства аграрної політики та продовольства, а також призначення йому та Міністерству екології очільників.

Також планували розглядати кадрові питання на посади міністрів у справах ветеранів, освіти і енергетики.

Українська правда

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Теми: Слуга народуКабінет міністрів
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