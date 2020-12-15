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"Слуги" нашли еще одного кандидата в руководители Минветеранов

Вторник, 15 декабря 2020, 20:51
Слуги нашли еще одного кандидата в руководители Минветеранов

На заседании фракции "Слуга народа" рассматривали еще одного кандидата на должность главы Министерства по делам ветеранов – его предложил профильный комитет.

Источник: нардеп партии Александр Качура в Telegram

Прямая  речь Качуры: "На должность Министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата - Порхуна Александра.

В целом возражений не было практически ко всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет ещё сигнальное голосование в партийном чате".

Детали: Нардеп сообщил, что кандидаты на должность главы минветеранов Юлия Лапутина и министра энергетики Юрий Витренко присутствовали на заседании онлайн.

Справка: Порхун - герой Украины, награжден пятым президентом Петром Порошенко орденом "Золотая Звезда". Сейчас первый заместитель Министра по делам ветеранов.

На выборах в 2019 году был доверенным лицом Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе.

Напомним: Сообщалось, что на заседании нардепы будут решать вопрос о создании Министерства аграрной политики и продовольствия, а также назначение ему и Министерству экологии руководителей.

Также планировали рассматривать кадровые вопросы на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКабинет министров
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