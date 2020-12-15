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Facebook видалив сотні профілів через іноземне втручання: вкотре причетна РФ

Вівторок, 15 грудня 2020, 23:29

Соціальна мережа Facebook видалила сотні сторінок через "неавтентичну поведінку", до яких були причетні Росія та Франція. Мета діяльності акаунтів вплив на ситуацію у країнах Африки та Близького Сходу. 

Джерело: блог компанії

Деталі: Йдеться про три мережі акаунтів, які порушували правила соцмережі щодо іноземного або урядового втручання. Останнє вважається неавтентичною поведінкою імені іноземної або урядової організації. 

Зосередились ці мережі на країнах Північної Африки та Близького Сходу. 

Загалом було видалено 84 акаунтів у Facebook, 6 сторінок, 9 груп та 14 акаунтів в Instagram. Ці сторінки втручались у справи Центральної Африканської Республіки (ЦАР), Малі, Нігерії, Буркіна Фасо, Алжира, Кот-д’Івуара та Чада.

Окрім того, були видалені 63 Facebook-акаунтів, 29 сторінок, 7 груп та 1 Instagram-акаунт, які мали російське походження. Їх сферу інтересів складали Центральна Африканська Республіка, Мадагаскар, Камерун, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Південна Африканська Республіка та діаспора ЦАР у Франції.

Також Facebook видалив 211 профілів в однойменній соцмережі, 126 сторінок, 16 груп та 17 Instagram-акаунт, створених в Росії. Останні порушували правила соцмережі щодо Лівії, Судану та Сирії.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: соцмережіРосіяФранція
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